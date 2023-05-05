شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الوزراء يشارك فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها وصول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكًا للمملكة المتحدة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
رئيس الوزراء يشارك فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكًا للمملكة المتحدة.
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس على جميع الأنحاء ودرجات الحرارة المتوقعة
زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر يضرب محافظة "إيشيكاوا" اليابانية
ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، منطقة "نوتو" بمحافظة "إيشيكاوا" اليابانية، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.
أمرت النيابة العامة بحبس صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة الاتجار بالبشر، إلحاقا ببيان النيابة العامة السابق بشأن الواقعة، فقد ألقي القبض على صاحبة القناة واستجوبتها النيابة العامة فيما نسب إليها من ارتكابها جرائم الاتجار بالبشر باستغلال أطفالها بإظهارهم في مقاطع مرئية ونشرها على حساباتها بقصد الحصول على ربح مادي، وتعريضهم للخطر، واستخدام الحاسب الآلي والإنترنت لنشر أنشطة تتعلق بالتشهير بالأطفال، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
الأهلي يتحدى بيراميدز في رحلة التتويح باللقب الـ13 للسوبر المصري.. الليلة
الأرصاد: طقس حار نهارًا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الجمعة ، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا ، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء ، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء .
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