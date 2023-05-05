شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس على جميع الأنحاء ودرجات الحرارة المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلة للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والأجواء معتدلة صباحا على كافة الأنحاء. مائلة للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد معتدله على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من( السلوم و مطروح) تمتد خفيفه على مناطق من (الإسكندرية وشمال الوجه البحري) على فترات متقطعة.

كما يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الجمعة، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا ، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء ، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة .

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".