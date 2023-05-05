شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشارك فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكًا للمملكة المتحدة.

وخلال مشاركته في مراسم التتويج، سوف ينقل مدبولي تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الملك تشارلز الثالث، وتمنياته بالخير والازدهار للمملكة المتحدة.