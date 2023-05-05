شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها: اعتماد 3 برامج من هيئة ضمان جودة التعليم بهندسة شبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلت الدكتور جمال سوسه، رئيس جامعة بنها، اعتماد 3 برامج تعليمية بكلية الهندسة بشبرا من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للدكتور أيمن الشهابى عميد الكلية، كما وجه الشكر للدكتور سعد محمود سعد مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد وكل منسوبي الكلية على دورهم وجهودهم في اعتماد البرامج.

وأشار الدكتور جمال سوسه الى أن كلية الهندسة بشبرا من الكليات ذات ثقل مجتمعى وخدمى بما تمتلكه من مقومات بشرية و قامات علمية، مضيفاً أن الجامعة لا تألوا جهدا في ملف الجودة واعتماد البرامج الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

من جانبه، قال الدكتور أيمن الشهابى عميد الكلية، إن البرامج التي تم اعتمادها هي برنامج هندسة العمارة، وبرنامج الهندسة الكهربية والتحكم، وبرنامج الهندسة المدنية "إنشاءات"، موجهًا الشكر لرئيس الجامعة ، ونواب رئيس الجامعة ، ومركز ضمان الجودة بالجامعة على دورهم في توفير الاحتياجات اللازمة لكلية الهندسة بشبرا لاعتماد الثلاث برامج التعليمية بالكلية.