شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة المقبل.. الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء والان مع تفاصيل الخبر
ودعا الدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة كل الأطباء للحضور، لمناقشة أنشطة النقابة في المجالات واللجان المختلفة واعتماد الميزانيات السابقة بالاضافة الي المناقشات البناءة حول بعض البنود المضافة الي جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، مثل:
1- قانون المسؤولية الطبية وتأخر صدوره.
2- الإعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها و تنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها.
3- معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.
4- آليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الالكترونية.
5- تعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة.
و من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً وتبدء فعاليات الجمعية العمومية الواحدة ظهر الجمعة 12 مايو 2023 وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم تأجيل انعقادها إلى الجمعة 26 مايو 2023 ، و إكتمال نصاب الجمعية العمومية العادية يستلزم حضور 1000 ( ألف طبيب وطبيبة ).
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