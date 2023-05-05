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أكتوبر ميدان لبنان 7 جنيهات.. تعرف على التعريفة الجديدة للمواصلات فى الجيزة

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القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة عن تعريفة الركوب الجديدة والتي تقرر زيادتها "بنسبة لا تتعدى 10%" عن تعريفة الركوب السابقة "على جميع خطوط النقل الجماعي والسرفيس الداخلية والأقاليم"، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية تعريفات الركوب الجديدة لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم بالجيزة

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الجدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عقد اجتماعا مع عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبحث الإجراءات المتخذة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما استمرت أسعار البنزين ثابتة دون تغيير، وذلك بحضور مدير إدارة المرور، ورئيس مباحث المرور، ومدير جهاز السرفيس وعدداً من القيادات المعنية.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، بما يتناسب مع الزيادة المقررة، مشيرا إلى أن اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، منوها بأن نسبة الزيادة لا تتعدى 10% لخطوط السرفيس الداخلية ولخطوط الأقاليم.

كما وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع جهاز السرفيس وادارة المرور لمتابعة المواقف والتزام السائقين بالتعريفات الجديدة، موجها باستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال غرفه العمليات بمحافظة الجيزة والمراكز والمدن والأحياء.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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