شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق السبت.. جدول امتحانات الصف الأول والثانى الإعدادى 2023 بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني "الدور الأول" للعام الدراسي 2022/2023 للصفين الأول والثاني الإعدادي، المقرر لها البدء يوم السبت المقبل الموافق 6 من شهر مايو.

ووفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي يوم السبت 6 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الإثنين 8 مايو امتحان مادة اللغة الأجنبية، ويوم الأربعاء 10 مايو امتحان مادة العلوم، والسبت 13 مايو امتحان مادة الجبر والإحصاء، والإثنين 15 مايو امتحان مادة الهندسة، والأربعاء 17 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الأحد 7 مايو امتحان مادة العلوم، والثلاثاء 9 مايو امتحان مادة الجبر والإحصاء، والخميس 11 مايو امتحان مادة الهندسة، والأحد 14 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، والثلاثاء 16 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط، والخميس 18 مايو امتحان مادة اللغة الأجنبية.

وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، استعداد جميع مدارس تعليم الجيزة بالإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثاني "الدور الأول"، فضلا عن جاهزية غرفة العمليات بالمديرية لحل أية مشكلات أو معوقات داخل اللجان على مدار اليوم، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكشف عن تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع، منبها على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.