شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "البترول": الدولة ما زالت تتحمل تكلفة دعم السولار وفرق التكلفة 4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن لجنة التسعير التلقائي لتحديد سعر المواد البترولية تجتمع كل 3 شهور وتحدد أسعار الغاز والبنزين والمازوت والسولار، وتمت الزيادة في سعر السولار في اجتماع محدد مسبقًا.

وقال متحدث البترول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "CBC"،:"ثبتنا أسعار السولار 3 سنوات، واللجنة مشكلها ودورها متابعة المعادلة السعرية كل ربع عام لربط الاسعار بالسوق المحلي ومعدل سعر الصرف وتكاليف أخرى".

وأضاف أنه في يوليو الماضي تم زيادة سعر السولار 50 قرش، بعد 3 سنوات من الثبات في السعر، مضيفًا: "الدولة حتى الآن تتحمل تكلفة دعم أسعار السولار.. وما زال الفارق بين سعر البيع والتكلفة 4 جنيهات".

وعن أسعار البنزين، قال :"الدولة لا زالت تتحمل جزء في دعم البنزين حتى الآن".