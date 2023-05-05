شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: 60 غابة شجرية فى مصر يتم العمل على زيادتها الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة مساحات الغابات بمصر، بالتنسيق مع الوزرات المعنية واختيار نوعيات من الأشجار لها مردود اقتصادى كبير، وأنه وفقا لآخر حصر حول الغابات الشجرية على مستوى الجمهورية، فإنه وصل عددها إلى 60 غابة شجرية فى مصر.

وأضافت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة، أن هذا الحصر تم فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالغابات الشجرية، كما تم عقد عدة اجتماعات مع عدد من الجهات المعنية بالدولة يتم العمل لتعظيم الاستفادة منها.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تعظيم الاستفادة من الغابات الشجرية وزراعة الأشجار الخشبية ذو جدوى اقتصادية عالية، لإنتاج الأخشاب من الأشجار مثل شجر الماهوجنى، إضافة إلى أشجار إنتاج الوقود الحيوى وهى شجر الجاتروفا، كما تعمل هذه الغابات الشجرية إلى حل بعض المشاكل البيئية الناتجة عن تراكم مياه الصرف الصحى، كما تساهم فى تقليل تلوث الهواء وتحسين المناخ، بالإضافة إلى كونها أحد الحلول للتخفيف من اثار التغيرات المناخية، وأن الغابات الشجرية تساهم أيضا فى توفير الاخشاب والحد من الاستيراد، وكذلك ايجاد فرص عمل للشباب وحماية التربة من التلوث.