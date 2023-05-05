شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل خفية.. مشروع تخرج إعلام القاهرة حول إيجاد نوع أخر من الصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق عدد من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم صحافة، مبادرة بعنوان "نحن هنا"، لتكون لسان حال الفئات المهمشة في المجتمع كمحاولة منهم لدعمهم وتسليط الضوء عليهم وتعريف المواطن بهم ضمن مدونة مشروع التخرج التي تحمل اسم "رسائل خفية "، ويأتي المشروع تحت إشراف الدكتورة إسراء العشرى.

ويتكون فريق المشروع من الطلاب: ياسمين فاروق وعلا الحوفي ونغم هشام وهاجر محمد وسهيلة سعيد وندى علاء وعبدالله البشوتي، ومحمد ناصر، وملك هشام، وأحمد ماهر، ومحمد أسامة، وندى عزيز، وشيماء السيد، وشرين شوقي، وسلمى أسامة.

يحاول المشروع الارتقاء بنوعية الصحافة المقدمة للقارئ، كمحاولة للإجابة علي ما وراء الأمور فكل شيء له رسالة ظاهرية، نراها ونلمسها ورسالة خفية قد نكون إيجابية فنستكشفها أو ربما سلبية قد تكون سبب لتفشي الأوبئة في المجتمع، واختص المشروع نفسه بنوعية الرسائل الخفية كمحاولة للخروج عن المألوف وتقديم صحافة تحترم عقل القارئ وتجيب علي أسئلة تدور في ذهنه.

وأرجع الطلاب تسمية المدونة برسائل خفية، لذلك السبب، وتقدم المدونة حول مواضيع خاصة بالمرأة، والشباب والرياضة والتكنولوجيا والفن والثقافة والفئات المهمشة والأمور الصحية.

وقام طلاب المشروع بعمل العديد من الحوارات مع الشخصيات العامة، وزيارة المؤسسات التي تدعم المواضيع التي تتناولها المدونة لتقديم صحافة قريبة وحقيقية للقارئ ، والكشف عن كل ما هو مبهم .