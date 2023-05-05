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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى الهرم يتفقد مواقف السرفيس للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
وحرص رئيس الحي خلال جولته على التأكد من التزام السائقين بوضع اللافتات الخاصة بخطوط السير والتعريفة، منبها على السائقين الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة.
الجدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد اليوم الخميس تعريفة خطوط السير لسيارات النقل الجماعى والسرفيس الداخلية والأقاليم بنسبة زيادة لا تتعدى 10%، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وتحريك أسعار بعض المنتجات اعتبارا من اليوم.
وشدد محافظ الجيزة على رئيس جهاز السرفيس بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع استيكر على سيارات السرفيس والنقل الجماعى موضح به خط السير وتعريفة الركوب، منبها بعدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف ومحطات الوقود بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.
رئيس حى الهرم يتفقد مواقف السرفيس
رئيس حى الهرم يتفقد مواقف السرفيس
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