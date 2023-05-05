شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يستعرض جهود ورشة عمل لجنة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، جهود ورشة عمل لجنة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية والتي عقدتها الوزارة على مدار أيام متتالية لصياغة الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية وفقًا لنظام التعليم الجديد بدعم من منظمة "يونيسف، وذلك بحضور الدكتورة ميرفت الديب رئيس لجنة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة ونخبة من أساتذة الجامعات وخبراء من الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

وأكد الدكتور رضا حجازي على ضرورة بناء مناهج على أسس علمية وبشكل مخطط ومدروس، مضيفا أن هذا الورشة هدفها صياغة رؤية الوزارة للإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية والتركيز على المفاهيم الكبرى وفقًا للمعايير الدولية والعالمية في تصميم المناهج بما يتناسب مع متطلبات العصر، وفي هذا الإطار فإن الوزارة حريصة على تبادل الخبرات مع جهات دولية والاستماع للرؤى الأخرى في تطوير التعليم أيضاً.

وذكر أن صياغة الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية يهدف إلى تحسين جودة حياة المتعلم وتحقيق متعة التعلم، مشيرًا إلى أن هدف التعليم هو إعداد الفرد للحياة وتطوير ذاته.

وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في تطوير المناهج التعليمية بناءً على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية وفق نظام التعليم الجديد من أجل تحقيق مخرجات التعلم المرجوة، وبما يتفق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، والتركيز على إدخال المفاهيم الحديثة ومفاهيم التنمية المستدامة والمواطنة والذكاء الاصطناعي بما يتفق مع السياق المصري والهوية المصرية.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن الوزارة حريصة على تضمين المرتكزات التي تبنى عليها رؤية مصر الإصلاحية والتي منها على سبيل المثال المهارات الحياتية والقيم الداعمة لها والقضايا والتحديات التي تواجه مصر كجزء من العالم كالتغيرات المناخية، واعتماد الجانب التطبيقي لها للتأكد من قدرة الطلاب على توظيف ما تعلموه، كما أكد على تحقيق وحدة المعرفة وتكاملها.

من جانبه، أكد الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج ضرورة أن يتم التركيز على معالجة القضايا المعاصرة في الإطار العام للمناهج مثل أهداف التنمية المستدامة وتهيئة الفرد للتكيف مع القضايا البيئية وتحقيق العدالة واحترام الآخر والقيم بشكل عام، مشيدًا بالفرق المشاركة بورشة العمل وخبراتهم المتميزة في تطوير المناهج.

كما أشارت الأستاذة الدكتورة ميرفت الديب رئيس لجنة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية إلى أن اللجنة تستهدف تحقيق جودة حياة المتعلمين وأسرهم وتحقيق المتعة للمتعلم، وأن السادة الخبراء حريصون على أداء العمل على أكمل وجه.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة هانم أحمد متخصص تعليم بمنظمة "يونيسف" عن تقدير منظمة يونيسف وترحيبها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لدعم تطوير العملية التعليمية، مشيرةً إلى تطلع اليونيسف لخلق مزيد من التعاون، وتعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية في المجال التعليمي، وتقديم كافة سبل الدعم بما يتفق مع رؤية الوزارة والدولة المصرية.

وخلال ورشة العمل أجرى الوزير حوارًا مع السادة الخبراء المشاركين في الورشة حول الرؤية المستقبلية للتعليم.