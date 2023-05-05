شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلاوة: البعض يحاول دغدغة مشاعر المواطنين ويظهر صورة قاتمة للاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة تقوم بدور كبير في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار لا ينكره إلا جاحد، وكل من يتحدث عن تدخل الدولة بشكل أو بآخر في الفترة الأخيرة يحاول دغدغة مشاعر المواطنين ويظهر صورة قاتمة للاقتصاد، وإسقاط الأمور الاقتصادية لخدمة أغراض سياسية.

وأضاف لـ"الخليج 365": أننا علينا جميعًا أن ندرك دور الدولة وتدخلها كما يحدث في كل دول العالم لحماية المواطن البسيط، واتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن هناك أصوات تتعالى في الفترة الأخيرة وتتحدث بصورة غير حقيقية عن واقع الاقتصاد المصري، وإذا أردنا أن نقارن وضع الاقتصاد في مصر وتأثره بالأزمة العالمية علينا أن نقارن بدول في نفس المستوى.

وأوضح أنه يجب أن نطمئن الجميع بأن مصر كانت وستظل سوق جاذب لأي مستثمر في العالم فلا يمكن لأي مستثمر أن يستبعد سوق به أكثر من 100 مليون مواطن، كما أن الدولة تفسح الطريق أمام مشاركة حقيقية وواسعة للقطاع الخاص في مصر.