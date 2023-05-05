شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن "أركتوروس" المتحور الجديد لفيروس كورونا أبرزها سرعة الانتشار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن وجود متحور جديد لكورونا انتشر فى عدد من الدول الاوروبية وله أعراض ومضاعفات صحية تسبب مراضة للمصابين بالعدوى .
الخليج 365 يستعرض تحليل معلوماتى حول المتحور الجديد فى السطور التالية:
1- إن المتحور أركتوروس 1.16.XBB هو سلالة من خليط السلالات الفرعية للمتحور أو ميكرون
2- تم الإبلاغ عن متحور أركتوروس لأول مرة في 9 يناير 2023
3- تم تصنيف متحور اركتوروس من قبل منظمة الصحة العالمية كمتحور مثير للاهتمام
4- المتحور الجديد يتميز بسرعته فى الانتشار.
5- تم الإبلاغ عن 3648 عينة لمتحور اركتوروس من 37 دولة ومعظم العينات المبلغة من الهند (63,4، 2314 عينة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (10,9 396 عينة ، سنغافورة 6,9 250 عينة) ، أستراليا (39) 143 عينة) ، كندا 2,6 94 عينة ، بروناي 2,4 89 عينة) ، المملكة المتحدة 2,1 ، 75 عينة)، اليابان (2,0 ، 73 عينة.
6- لم يتم اكتشاف حالات مصابة فى مصر به حتى الان .
7- حتى الآن يعتبر تقييم المخاطر العالمي لمتحور أركتوروس في الوقت الحالي منخفضًا مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة حاليا،.
8- على الرغم من سرعة انتشار المتحور الجديد لم يتم الإبلاغ عن أي أعراض في شدة المراضة.
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