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8 معلومات عن "أركتوروس" المتحور الجديد لفيروس كورونا أبرزها سرعة الانتشار

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن وجود متحور جديد لكورونا انتشر فى عدد من الدول الاوروبية وله أعراض ومضاعفات صحية تسبب مراضة للمصابين بالعدوى .

 

الخليج 365 يستعرض تحليل معلوماتى حول المتحور الجديد فى السطور التالية:

1- إن المتحور أركتوروس 1.16.XBB هو سلالة من خليط السلالات الفرعية للمتحور أو ميكرون

2-  تم الإبلاغ عن متحور أركتوروس لأول مرة في 9 يناير 2023 

3- تم تصنيف متحور اركتوروس من قبل منظمة الصحة العالمية كمتحور مثير للاهتمام

4- المتحور الجديد يتميز بسرعته فى الانتشار.

5- تم الإبلاغ عن 3648 عينة لمتحور اركتوروس من 37 دولة ومعظم العينات المبلغة من الهند (63,4، 2314 عينة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (10,9 396 عينة ، سنغافورة 6,9 250 عينة) ، أستراليا (39) 143 عينة) ، كندا 2,6 94 عينة ، بروناي 2,4 89 عينة) ، المملكة المتحدة 2,1 ، 75 عينة)، اليابان (2,0 ، 73 عينة.

6-  لم يتم اكتشاف حالات مصابة فى مصر به حتى الان .

7- حتى الآن يعتبر تقييم المخاطر العالمي لمتحور أركتوروس في الوقت الحالي منخفضًا مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة حاليا،.

8- على الرغم من سرعة انتشار المتحور الجديد  لم يتم الإبلاغ عن أي أعراض في شدة المراضة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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