شكرا لقرائتكم خبر عن هل إزالة جلد الدجاج عند طهيه ضرورى؟ طبيبة بيطرية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن إزالة جلد الدجاج قبل تناوله قد يكون له بعض المزايا، إلا أنه ليس ضروريًا دائمًا، حيث يضيف تناول جلد الدجاج سعرات حرارية إضافية إلى الوجبة، ولكن توجد فوائد للحفاظ على جلد الدجاج أيضا.

وأوضحت سالى، أن لجلد الدجاج عدة فوائد، منها: أغلب الدهون فى جلد الدجاج دهون غير مشبعة صحية للقلب، وتشير قاعدة بيانات المغذيات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) إلى أن 28 جرام من جلد الدجاج تحتوي على حوالي 3 جرامات من الدهون المشبعة وتوفر 8 جرامات من الدهون غير المشبعة، وأكدت على أن طهي الدجاج بالجلد يساعد في الحفاظ على الدجاج رطبا ولذيذا.

وأشارت إلى أن أضرار تناول جلد الدجاج، هى: أنه يضيف سعرات حرارية ودهون مشبعة إلى وجبتك، حيث أفادت وزارة الزراعة الأمريكية أن كوب واحد من صدور الدجاج المطبوخ بدون الجلد يحتوي على 231 سعر حرارية ، لكن كوب صدور الدجاج المطبوخ مع الجلد يحتوي على 276 سعر حرارية، فيما تقترح جمعية القلب الأمريكية الحد من الدهون المشبعة فى النظام الغذائي إلى 5 أو 6 % من إجمالي السعرات الحرارية اليومية ، وهو ما يعادل حوالي 13 جراما من الدهون المشبعة يوميًا عند تناول 2000 سعر حرارى.

ولفتت إلى أن تناول الدجاج بالجلد باعتدال وتوازن لن يؤدي إلى زيادة كبيرة في السعرات الحرارية أو خطر الإصابة بأمراض القلب .