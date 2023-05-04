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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات روندا إلى 130 شخصا وتدمير أكثر من 5 آلاف منزل

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القاهرة - سامية سيد - لقى 130 شخصاً مصرعهم وتدمير أكثر من خمسة آلاف منزل نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في رواندا، هذا الأسبوع، بحسب وكالة الأنباء .


وأفاد المتحدث باسم الحكومة الرواندية اليوم، أن هطول الأمطار التى بدأت أول أمس تسببت فى فيضانات وسيول وانهيارات أرضية في الأقاليم الغربية والشمالية للبلاد، وأودت بحياة 130 شخصاً و77 مصاباً ، فيما عدّ خمسة أشخاص من المفقودين.


وأضاف أن الفيضانات دمرت بشكل كامل أكثر من 5100 منزل وألحقت أضراراً بنحو 2500 منزل آخر.

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MO Nasa

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