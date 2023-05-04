شكرا لقرائتكم خبر عن على الدين هلال: حديث الرئيس السيسى فى جلسة الحوار الوطنى حمل كلمات مفتاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور، علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ونقرر المحور السياسي في الحوار الوطني، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة الحوار الوطني، حمل كلمات مفتاحية.

وأضاف خلال جلسة نقاشية عبر برنامج "كلام في السياسة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مع الإعلامي أحمد الطاهري، مساء اليوم، أن الرئيس تحدث عن "الاختلاف والتنوع السياسي" و"مكونات الأمة المصرية" و"بدائل الحوار".

وأوضح أن كلمة الاختلاف والتنوع تبين أن رئيس الجمهورية ينظر إلى الشعب ولا يراه كتلة صماء ولا أناس يرفعون نفس الشعار بل يرى أن هناك تنوع واختلاف، مستخدما تعبير الرؤى المختلفة، وأن النخبة المصرية لديهم رؤى سياسية مختلفة، مؤكدًا أن المعنى الأول هو النظرة التعددية وهي مفتاح الديمقراطية.

وأردف أن النقطة الثانية تؤكد نفس المعنى، "مكونات"، أننا مجتمع فيه مكونات مختلفة من طلبة وعمال وفلاحين وطبقة وسطى، يمكن أن تتمايز وتختلف مصالحها، أما الثالثة تعني أن الحوار هو طريق التقدم.

وأكد أن الجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها الرئيس، هي غير موجودة، لكنه يأمل ويعمل للتقدم في هذا المجال، مشيرًا إلى أن طريق التقدم مستمر ولا توجد دولة تقف بعد التقدم بل تستمر.

وأشار إلى أن الحوار الوطني أظهر الكنز المصري، وهو شعب مصر، بثرائه وتنوعه واختلافاته، واحترامه للآخر، ورأينا كل الطبقات المجتمعية تتكلم في الحوار الوطني من فلاحين وعمال وأحزاب ومعارضة وشخصيات عامة، وأعلى من قيمة الحوار، مؤكدًا أن ما حدث في الحوار الوطني تجربة رائعة.