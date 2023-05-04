شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التنمية المحلية: نتابع تطبيق تعريفات ركوب المواصلات وعقوبات للمخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك متابعة مستمرة بين وزير التنمية المحلية والمحافظين في جميع المحافظات من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات لمتابعة تطبيق تعريفات الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار السولار منذ صباح اليوم.

وأضاف الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنهم يتأكدون طوال اليوم من تطبيق المحافظات تعليمات تعريفة الركوب الجديدة ونشرها في شكل بنرات وستيكر في المواقف وعلى السيارات لمنع الاستغلال.

وتابع: "في ارتفاع طفيف في أسعار اتوبيسات هيئة النقل العام في القاهرة، وتعريفة الركوب بين المحافظات زادت فيما لا يزيد عن 10% من قيمة أمس، والقيمة مش بالزيادة اللي البعض يتوقعها، ومن الاهمية التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

واستكمل: "احنا منتشرين للمتابعة من أول مطروح إلى أسوان ويحدث مرور على وسائل النقل العام وكذلك الميكروباصات واللي هيخالف سيتعرض للعقوبات التي تطبقها الادارة العامة للمرور في كل المحافظات".