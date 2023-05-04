شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يجرى اتصالات مع وزراء خارجية السودان والسعودية والجزائر والأردن وكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية سامح شكرى على مدار يومى 3 و 4 مايو الجارى، اتصالات هاتفية مع كل من وزير خارجية السودان "على الصادق"، ووزير خارجية السعودية "فيصل بن فرحان"، ووزير خارجية العراق "فؤاد محمد حسين"، ووزير خارجية الجزائر "أحمد عطاف"، ووزير خارجية الأردن "أيمن الصفدى"، ووزير خارجية جيبوتى "محمود على يوسف"، ووزير خارجية كينيا "ألفريد موتوا".

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تصريحات صحفية بمقر وزارة الخارجية اليوم، إن الاتصالات مع الوزراء العرب جاءت فى إطار التشاور وتنسيق المواقف والإعداد للاجتماع الاستثنائى لوزراء الخارجية العرب حول كل من السودان وسوريا، والمقرر عقده يوم الأحد المقبل.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال مع وزير خارجية كينيا جاء فى إطار التشاور والتنسيق اتصالاً بالأزمة السودانية، خاصة فيما يتعلق بجهود وقف إطلاق النار وسبل تعزيز ودعم نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء فى السودان. كما تناول الاتصال أيضاً تنسيق جهود حل الأزمة فى الأطر العربية والأفريقية ومع تجمع الإيجاد ودول جوار السودان.