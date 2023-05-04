شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يشيد بجهود القوات المسلحة فى حماية الحدود ودعم مقومات التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة، وجهودها فى حماية الأمن القومي المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

كما تطرق اللقاء إلى تطور الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومى فى ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة.

وأشاد الرئيس السيسى بالجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى كافة المهام التى توكل إليها، والدور التي تقوم به فى حماية حدود الدولة ضد كافة العدائيات والتهديدات المحتملة، فضلًا عن مساهمتها فى دعم مقومات التنمية وإنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية يجب أن يكون أساسا لتحديث الجهاز الإدارى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع، على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء بدء الانتقال الفعلي لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والقطاعات للعاصمة، حيث وصل عددها إلى 14 وزارة وجهة حكومية، بينما تستعد بقية الوزارات والهيئات للانتقال خلال الفترة القصيرة المقبلة.

التضامن: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍ فى حادث طريق "الخارجة - أسيوط"

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن صرف تعويضات قدرها 100 ألف جنيه لكل أسرة متوفي، فى الحادث الذي وقع صباح اليوم الخميس، بين حافلة ركاب وشاحنة نقل على طريق «الخارجة - أسيوط»، وأسفر عن وفاة 18 راكبا، وإصابة 29 آخرين، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعي، والإيمان بأسيوط.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن الحادث الذي وقع صباح اليوم الخميس، بين حافلة ركاب وشاحنة نقل على طريق «الخارجة - أسيوط»، وأسفر عن وفاة 18 راكبا، وإصابة 29 آخرين، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعي، والإيمان بأسيوط كما تم التنسيق مع محافظ الوادى الجديد

وزير التموين: الدولة تتحمل فارق سعر السولار للمخابز لطرح الرغيف بـ 5 قروش



أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة ستتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار، وذلك في أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي قررت تحريك أسعار السولار وتثبيت أسعار البنزين.

وأضاف الوزير أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، و استمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية و اسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليه 2022 حتي أبريل 2023 إثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الاوكرانية، موضحة ان ذلك ادى الى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار علي الدولة لتصل إلى 12.25 جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 8.25 جنيه للتر بداية من اليوم، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد ان كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.

البنك المركزى الأوروبى يرفع سعر الفائدة 0.25%

قرر البنك المركزى الأوروبى اليوم رفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.25% على الإيداع، و3.75% على الإقراض، ليستمر فى سياسة التشديد النقدى الهادفة إلى كبح التضخم.

وكشفت بيانات رسمية أوروبية، أمس /الأربعاء/، ارتفاع معدل التضخم الرئيسى فى منطقة اليورو فى أبريل بنسبة 7%، بعد أن انخفض إلى 6.9% فى مارس، ليظل أعلى بكثير من المستويات المستهدفة من قِبل البنك المركزى الأوروبي، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة أول أمس.

وبحسب بيان للبنك اليوم /الخميس/، فإنه سيستمر فى تشديد السياسة النقدية إلى مستويات كافية لإعادة التضخم، فى الوقت المناسب إلى الهدف المتوسط الأجل البالغ 2%

وأضاف البنك أنه سيواصل أيضًا مراقبة البيانات الاقتصادية لتحديد المستوى المناسب للفائدة ومدة اتباع سياسة التشديد النقدي، وستكون معدلات التضخم أساسية ودينامياتها على رأس هذه البيانات.

الشناوى: الأهلى لا يشبع من البطولات.. واللاعبون فى قمة تركيزهم بالسوبر

حرص محمد الشناوي قائد الأهلى على توجيه الشكر إلى دولة الإمارات على حسن الاستقبال قبل خوض مباراة السوبر المصرى ضد بيراميدز، والمقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء غد الجمعة على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، مؤكدا:"اعتدنا القدوم إلى الإمارات ونكون سعداء بالتواجد فى الأراضي الإماراتية".

قال خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالسوبر المصرى: "نعلم أن مباراة السوبر مواجهة ببطولة واللاعبين فى قمة تركيزهم والأهلى لا يشبع من البطولات ولدينا بطولة غدا واستعدينا بشكل جيد".

أوضح: "نلعب مع ثاني الدورى، بيراميدز منافس قوي في الدوري المصرى ولعبنا أمامه من فترة قصيرة فى الدورى والكأس، ولكن أسلوب اللعب والتحضير الخاص باللقاء يعود إلى الجهاز الفني وهو من يعطينا التعليمات الخاصة بالمباراة ودورنا يقتصر على تنفيذ هذه التعليمات، ونحضر بشكل جيد".

الحكومة تنفى صدور قرار بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من قراراً بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة، تواصل التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار تأدية الخدمة العامة للشباب من الجنسين سواء خريجي الجامعات أو المعاهد العليا باعتبارها واجب وطني، وذلك وفقاً للقانون رقم 76 لسنه 1973، حيث يعد تحديد الموقف من الخدمة العامة- سواء بالتأدية أو الإعفاء- من مسوغات تعيين الخريجين، باستثناء المؤهلات التى لها تكليف من وزارة الصحة.

وفى سياق متصل، تستغرق الخدمة العامة 12 شهراً للحصول على شهادتها، وبلغ عدد المكلفين على مستوى المديريات ( 169.537 ) مكلفاً / مكلفة موزعين على الجهات والهيئات الإدارية والوزارات المختلفة بواقع (32) مجالاً، حيث تتضمن مجالات التكليف فى الجهاز الإداري للدولة عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كما يتم توزيع المكلفين على الجهات الإدارية للدولة والجهات الشريكة، مثل "العدل-الصحة - التربية والتعليم - البنوك- التموين- التأمينات - المدارس - قصور الثقافة- النيابة العامة" والمجالات الأخرى طبقًا لاحتياجات كل محافظة، بالإضافة إلى العمل بمبادرات وبرامج الوزارة منها برامج وعى وفرصة وتكافل وكرامة، ويجرى التكليف من خـلال دفعتين سنويًا لخريجي الجامعات دور أول ودور ثانـي يصدر بها قرار من الوزارة، ولا يوجد أي رسوم للاشتراك في الخدمة العامة، ويتم توفير النماذج والشهادات الخاصة بالخدمة العامة مجاناً.

التنمية المحلية: حملات على محطات الوقود والمواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس مع المحافظين القرارات الخاصة بتحديد وإعلان أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية للمحافظات وذلك عقب قرار زيادة أسعار السولار الذى أقرته لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بوزارة البترول أمس الأربعاء حيث أعلنت عن زيادة أسعار السولار بمقدار جنيه واحد للتر، فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أى تغيير.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى قيام جميع المحافظات بعقد اجتماعات موسعة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة بحضور جميع الجهات المعنية من إدارات الموقف والمرور ومباحث المرور والتموين والأزمات، مشيراً إلى أن المحافظات قامت على الفور بتشكيل لجان لتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظات للخطوط الطويلة والداخلية، حيث تم اعتمادها وصدور قرارات بها من المحافظين.

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"القوى العاملة" تحذر من رسائل وهمية بشأن "منحة العمالة غير المنتظمة

قال عبدالوهاب خضر المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال تؤكد ثوابت الدولة المصرية تجاه حماية ورعاية العمال المصريين في الداخل والخارج.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبدالصمد، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "جميع القرارات التي أعلن عنها الرئيس مهمة مثل دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتفعيل وتعزيز الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر فيها يخص اتفاقيات العمل".

تابع: "الدولة المصرية تتطلع إلى تحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل وتعزيز علاقات العمل بين الاطراف الثلاثة؛ الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وبالتالي فإن جميع القرارات تتجه إلى التأكيد على ثوابت الدولة المصرية باعتبار العامل المصري هو الثروة الحقيقية".

السكة الحديد تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن تصاعد أدخنة من عربة بقطار مطروح القاهرة

أصدرت هيئة السكك الحديدية بيان اعلاميا اليوم، بشأن قطار مطروح - القاهرة ، لبيان تفاصيل تصاعد أدخنة من عربة بقطار بالقرب من محطة سيدي عبدالرحمن.

وأوضح البيان أنه أثناء مسير قطار 12.9/ 3116 اكسبريس (مرسى مطروح/ القاهره) مكون من 8 عربات اليوم الخميس الموافق 4/ 5 / 2023 تلاحظ للسائق وجود دخنة بالعربة الثانية خلف الجرار عند كم 141 بين محطتى غزال وسيدي عبدالرحمن وتم فصل العربة بعيدا عن العربات الأخرى من الأمام والخلف وتم التعامل الفوري بطفايات الحريق الموجودة بالقطار.

وأكدت السكة الحديد أنه لم تحدث أي إصابات أو وفيات وتم استئناف الرحلة بباقي عربات القطار وقد وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الدخان.

الصحة تحذر: حقن البرد تسببت فى العديد من الوفيات مؤخرا

حذرت وزارة الصحة والسكان من قيام البعض بالحصول على حقنه البرد عند الاصابة بنزلات الأنفلونزا .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن الفيروس المنتشر خلال هذه الفترة بين المواطنين هو دور نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية

وتابع: نزلات البرد يتم الشفاء منها خلال 3 أيام من خلال تناول السوائل الدافئة والراحة التامة مشيرا إلي أن الإنفلونزا الموسمية تظل على مدار 10 أيام من خلال معالجة سخونة الجسم بخوافض الحرارة.

وقال: نحذر من الحصول على حقن البرد المنتشرة في الصيدليات إذ تحتوي على مضاد حيوي وكورتيزون وهي تمثل خطورة على فئة كبيرة من المواطنين.

وأضاف: هناك حالات وفاة حدثت خلال الفترة الماضية بسبب حقن البرد المنتشرة والحصول عليها بشكل عشوائي من قبل المواطنين ونصح بالحرص على عدم الحصول على المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا وعدم تناول أي أدوية دون الرجوع إلى الطبيب المشرف على الحالة والمختص

طرح زيت الطعام على بطاقات التموين بسعر 30 جنيها للعبوة 800 جرام

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إتاحة العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، حيث يتم طرح زيت الطعام حاليا بسعر 30 جنيها للعبوة زنة 800 جرام على البطاقات، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى.

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية فى عدد من البعثات من بينهم مصر

أطلقت وزارة الخارجية السعودية مبادرة جديدة بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

يأتى ذلك في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات ( العمل ، الإقامة ، الزيارة )، وفق بيان السفارة السعودية.

وتم تفعيل هذا الإجراء كمرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة فى الدول التالية: (الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية الهند، جمهورية إندونيسيا، جمهورية الفلبين).

البترول: الدعم الموجه للسولار وصل قبل قرار الزيادة لـ222 مليون جنيه يوميا

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليه 2022 حتي ابريل2023 إثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الاوكرانية، موضحة ان ذلك ادي الي ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار علي الدولة لتصل الي 12.25 جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 8.25 جنيه للتر بداية من اليوم، حيث اصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد ان كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره .

وأضافت الوزارة أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة إلي 222 مليون جنيه يوميا بما يعادل 6.7 مليار جنيه شهريا اي باجمالي 80 مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده، موضحة انه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته 178 مليون جنيه بدلا من 222 مليون جنيه اي مايعادل 5.3 مليار جنيه شهريا باجمالي 64 مليار جنيه سنويا.