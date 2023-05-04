شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى الأوروبى يرفع سعر الفائدة 0.25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البنك المركزى الأوروبى اليوم رفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.25% على الإيداع، و3.75% على الإقراض، ليستمر فى سياسة التشديد النقدى الهادفة إلى كبح التضخم.

وكشفت بيانات رسمية أوروبية، أمس /الأربعاء/، ارتفاع معدل التضخم الرئيسى فى منطقة اليورو فى أبريل بنسبة 7%، بعد أن انخفض إلى 6.9% فى مارس، ليظل أعلى بكثير من المستويات المستهدفة من قِبل البنك المركزى الأوروبي، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة أول أمس.

وبحسب بيان للبنك اليوم /الخميس/، فإنه سيستمر فى تشديد السياسة النقدية إلى مستويات كافية لإعادة التضخم، فى الوقت المناسب إلى الهدف المتوسط الأجل البالغ 2%

وأضاف البنك أنه سيواصل أيضًا مراقبة البيانات الاقتصادية لتحديد المستوى المناسب للفائدة ومدة اتباع سياسة التشديد النقدي، وستكون معدلات التضخم أساسية ودينامياتها على رأس هذه البيانات.



يأتى ذلك بعد يوم من رفع بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى معدلات الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 5% – 5.25%، وسط مؤشرات على تراجع التضخم.



وارتفع الناتج المحلى الإجمالى فى منطقة اليورو بنسبة 1.3% فى الربع الأول، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسط ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة.