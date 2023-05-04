انطلاق موسم حصاد القمح والشعير المزروع على مياه الأمطار بالشيخ زويد.. صور

القاهرة - سامية سيد - شهدت قرى الشيخ زويد بشمال سيناء، انطلاق موسم حصاد القمح والشعير الذى تم زراعته على مياه الأمطار بمناطق مختلفة، وانتشر الحصادون بكافة المزارع التى سبق زراعتها بعضهم يحصد محصوله بمعاونة أسرهم وبعضهم استعان بعمال الحصاد، وسط أجواء فرحة بعودة الإنتاج الزارعى مجددا من الأراضى الزراعية بهذه القرى.

قال الشيخ عرفات خضر من رموز المنطقة وقيادتها الطبيعية، إن المزارعين هذا العام نجحوا فى زراعة مئات الأفدنة على امتداد مناطق القرى وبمناطق خصبة انتجت أجود انواع القمح والشعير وعلى مياه الأمطار وفى تربة طبيعية بدون أى تدخلات وإضافات.

وأضاف أنهم على سبيل المثال فى قرية الجورة نجحوا فى زراعة أكثر من 200 فدان بأراضى طينية خصبة ارتوت بمياه الأمطار وانتجت محصول جيد، وانطلق الأهالى يحصدونها، لتوفر إنتاج وتوفر فرص عمل، وتسد احتياج كثير من القائمين على زراعتها.

وأشار إلى أن هذا المشهد يتكرر فى كافة القرى المحيطة وسط اجواء امنة مستقرة وحركة تنقل متاحة، لافتا أنه بعد انتهاء موسم الحصاد سيتم درس القمح وتجميع الإنتاج.

وفى سياق متصل ظهرت فى قرى الشيخ زويد بشائر محصول الخوخ السيناوى، وهى الفاكهة الطبيعية التى تزرع على مياه الأمطار، وظهور بداية شتلات البطيخ الصيفى بعد زراعتها وهى أنواع من زراعة البطيخ قائمة على مياه الأمطار.