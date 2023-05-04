شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح حكم صلاة مريض الفشل الكلوي لمن تمر عليه أكثر من صلاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما حكم صلاة مريض الفشل الكلوي؟.. يستغرق المريض بالفشل الكلوي وقتًا للغسيل وتمر عليه أكثر من صلاة، فهل يصلي على سريره ولو في غير جهة القبلة، أو ينتظر الانتهاء؟.

المريض بالفشل الكلوي إذا دخل عليه وقت الصلاة أثناء قيامه بعملية "الغسيل" إن استطاع استقبال القبلة بنفسه أو بمساعدة أحد؛ لزمه الاستقبال والصلاة، أمَّا إن شقَّ عليه التوجه إلى القبلة: فإن شاء صَلَّى على حاله ولو لغير القبلة، ولا إعادة عليه كما هو مذهب الحنفية والحنابلة، وإن شاء جمع بين الصلاتين جمعًا حقيقيًّا كما ذهب إليه الحنابلة وبعض الشافعية، أو جمعًا صوريًّا بأن يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول الوقت كما ذهب إليه المالكية.