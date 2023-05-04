شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: خسوف شبه ظلى للقمر غدا لن تراه مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس فسوف يحدث خسوف شبة ظل للقمر يوم غد الجمعة الموافق 5 مايو 2023، وهو ما يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهرشوال لعام 1444هـ.

تغطى منطقة شبه ظل الأرض 96,4 ٪ تقريباً من سطح القمر، ويُمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها (جنوب وشرق قارة أوربا – قارة أستراليا – معظم قارة أسيا – قارة أفريقيا – المحيط الباسفيكي – المحيط االأطلنطى – المحيط الهندى– القارة القطبية الجنوبية).

وعن الخسوف شبه الظلى للقمر، أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك، أن الكرة الأرضية ستشهد غد الجمعة أول خسوف للقمر في عام 2023 ونوعه شبه ظلي وتصعب رؤيته في مصر، مضيفا أن الخسوف شبه الظلي للقمر يحدث عندما يمر القمر من خلال شبه ظل الأرض، وفى هذه الحالة يقل بريق القمر قليلا عن المعتاد، يكاد يكون غير ملحوظ، ويغمق لونه قليلا أيضا إلى أن يخرج من شبه ظل الأرض.

وأشار إلى أن هذا الخسوف سيكون مرئيا فى شرق إفريقيا وأجزاء من شرق أوروبا وجميع أنحاء آسيا وأستراليا، وتكون ذروة الخسوف فى القاهرة الساعة 10:22 مساء تقريبا.