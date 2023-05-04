شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعزى أسر 3 أئمة توفوا فى حادث أتوبيس الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بخالص العزاء لأسر جميع المتوفين في حادث أتوبيس الوادي الجديد، وينعاهم جميعًا بخالص الأسى والحزن، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على جميع المصابين في الحادث بالشفاء العاجل.

ووجه وزير الأوقاف جميع قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الوادي الجديد بتقديم واجب العزاء في جميع المتوفين، كما وجه بصرف مساعدة مالية عاجلة لأسر الأئمة الثلاثة الذين توفوا في الحادث الأليم قدرها خمسون ألف جنيه لأسرة كل إمام منهم، وهم :

1- الشيخ/ أحمد حنفي أبو بكر.

2 - الشيخ/ محمد احمد محمد حنفي .

3- الشيخ/ مصطفى عبد الله محمد حسين.

وارتفع عدد ضحايا حادث أتوبيس الوادي الجديد إلى 18 متوفيًا و23 مصابًا، إثر تصادم مروع بين حافلة ركاب الوادي الجديد، مع شاحنة نقل محملة بالرمل كانت متوقفة على جانب الطريق بالقرب من نقطة الكيلو 60 على طريق "الخارجة - أسيوط" شمال مدينة الخارجة، وعلى الفور جرى الدفع بـ17 سيارة إسعاف لنقل المتوفين والمصابين من موقع الحادث، وجار نقلهم للمستشفيات، ونعى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ضحايا الحادث، ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم، كما ناشد المحافظ المواطنين لمساندة جهود إسعاف المصابين بالحادث، من خلال التبرع بالدم بمركز الدم الإقليمي بمستشفى الخارجة التخصصى.