شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تعريفة الركوب الرسمية بمواقف السيرفيس بالقاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الزيادة فى تعريفة ركوب سيارات السيرفيس الداخلى بنطاق القاهرة الكبرى، تراوحت بين 50 قرشًا لمعظم الخطوط ، ولم تتجاوز 1جنيه للخطوط الطويلة التى تصل لأكثر من 40 كم، كما زادت تعريفة .

وينشر الخليج 365 بيان بتعريفة الركوب بالمواقف الداخلية للقاهرة وفقا لما أعلنته محافظة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين .

وشدد اللواء خالد عبد العال على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس ، والمواقف ، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة ، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات ، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

تعريفة الركوب فى القاهرة الكبرى (1)

تعريفة الركوب فى القاهرة الكبرى (2)



تعريفة الركوب فى القاهرة الكبرى (3)



تعريفة الركوب فى القاهرة الكبرى (4)



تعريفة الركوب فى القاهرة الكبرى (5)



تعريفة الركوب فى القاهرة الكبرى (6)



تعريفة الركوب فى القاهرة الكبرى (7)



تعريفة الركوب فى القاهرة الكبرى (8)



تعريفة الركوب فى القاهرة الكبرى (9)