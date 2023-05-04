شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: الجامعات التكنولوجية تقدم كوادر فنية للالتحاق بسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام القيادة السياسية بدعم خطوات الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تقدم مسارًا تعليميًا سيعمل على تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، للمُشاركة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، خاصة بعد الدعم غير المسبوق الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، حيث تم تجهيزها وفقًا لأعلى المعايير العالمية؛ بما يدعم خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

وفى هذا الإطار، قدم الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، تقريرًا حول حصاد أداء الجامعة خلال شهرى مارس وأبريل 2023.

ونظمت جامعة طيبة التكنولوجية فعاليات المؤتمر الأول لشباب التكنولوجيين؛ بهدف التواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين، مع نُخبة من أساتذة الجامعات، وكذلك الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات فى مجال التقدم التكنولوجي، كما شاركت الجامعة بوفد في المُلتقى الدولي (EDU GATE 2023)، بمشاركة العديد من الجامعات المصرية والدولية، فضلًا عن المشاركة في فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور لفيف عدد من الوزراء، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة، كما شاركت الجامعة في فعاليات الجولة الثانية من برنامج U. S. University Tour of Egypt بحضور وفد من كبار مسؤولي الجامعات الأمريكية، والتي شهدت بحث آليات تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والأمريكي.

ونظمت الجامعة العديد من الزيارات العلمية للطلاب وجاء أبرزها تنظيم زيارة لأحد الفنادق للتعرف على الجانب العملي به، وزيارة ميدانية لطلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي لمجمع صناعات البغدادي، ضمن أنشطة مقرر التدريب الميداني، وزيارة ميدانية لملاعب الجولف بالأقصر، وزيارة لإحدى الشركات السياحية الكُبرى بالأقصر، وزيارة علمية لمعبد الأقصر، وذلك بهدف دمج المحتوى النظري بالمحتوى التطبيقي والعملي.

وأطلقت الجامعة حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى السرطان، بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان للمرة الثانية، وشاركت في فعاليات الندوة التثقيفية التوعوية "أسلوب مواجهة الشائعات وتوقعها" بجامعة الأقصر، وندوة للتعريف بالجامعة ودور التكنولوجيا في التعليم الفندقي، وندوة تثقيفية للطلاب والعاملين بالجامعة، حول التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل ودور كل هيئة بالمنظومة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات برنامج تدريبي حول سلامة الغذاء لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والذي جاءت في إطار مشروع "النمو الأخضر الشامل".

كما زار وفد من طلاب وطالبات الجامعة، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر، بهدف تقديم الدعم النفسي والاحتفال مع الأطفال مرضى السرطان، كما شارك الطلاب في المعسكر التدريبي لنادي ريادة الأعمال بجامعة الأقصر، والذي جرى تنظيمه، تحت شعار "توليد الأفكار الريادية والتفكير التصميمي"، بالإضافة إلى تنظيم اتحاد طلاب الجامعة إفطار جماعي وزيارات ترفيهية لدار الشابات المسلمات بالأقصر، للاحتفال مع الأطفال بيوم اليتيم.

وعقد مجلس الجامعة اجتماعه الدوري، وتضمن الموافقة على إنشاء وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة، واعتماد اللائحة المالية والإدارية لصندوق المدن الجامعية، وكذا مركز الخدمة العامة لاستشارات تكنولوجيا الصناعة والطاقة بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، ومُناقشة تفعيل تدريس برنامج تكنولوجيا خدمات الأغذية والمشروبات للعام الجامعي المقبل 2023-2024.

وبدأت الجامعة طيبة التكنولوجية في الظهور بمحركات البحث الدولية، بعد نشر دار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، بحثًا للدكتور عادل زين الدين رئيس الجامعة، تناول دراسة المخاطر الناتجة عن الصواعق الناجمة من أبراج الضغط العالي وتأمين طبقات التربة ومدى تأثيرها على جسم الإنسان، حيث جرى نشر البحث بمجلة ذات معامل تأثير 3.476 وشارك بالبحث أساتذة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة وكلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان وكلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها وجامعة التو بفنلندا.