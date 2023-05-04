شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يصدر قرارا بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعا مع عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبحث الإجراءات المتخذة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما استمرت أسعار البنزين ثابتة دون تغيير، جاء ذلك بحضور مدير إدارة المرور، رئيس مباحث المرور، مدير جهاز السرفيس وعدداً من القيادات المعنية.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، بما يتناسب مع الزيادة المقررة.

كما وجه المحافظ رئيس جهاز السرفيس بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع جهاز السرفيس وادارة المرور لمتابعه المواقف والتزام السائقين بالتعريفات الجديدة.

ووجه محافظ الجيزة باستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال غرفه العمليات بمحافظة الجيزة والمراكز والمدن والأحياء.