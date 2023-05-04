شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ينعى المستشار عبد الله عصر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، المستشار عبد الله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والذى وافته المنية عن عمر يناهز 73 عاما.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه للأسرة القضائية، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

يذكر أن المستشار عبد الله عصر، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1973 بتقدير جيد جداً، وعين بعدها معاونًا للنيابة العامة في ديسمبر من العام ذاته، وتدرج في وظائفها حتى عين قاضياً بالمحاكم الابتدائية في أول أكتوبر 1980، ثم رئيساً للنيابة العامة، حتى ندب بالتفتيش القضائي، ثم عين محامياً عاماً بالنيابة العامة عام 1990، ورشح للعمل قاضياً بمحكمة النقض عام 1994 ثم عين نائباً لرئيس المحكمة 1996، وندب للعمل رئيسًا للمكتب الفني لمحكمة النقض عام 2015، بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة، وتم ندبه سابقًا عضوًا بمجلس كلية الحقوق بجامعة القاهرة لمدة عامين، وأعير لمدة 6 سنوات نائباً لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات ورئيساً لدائرة بمحكمة القيم بالنقض، وفي 6 يوليه عام 2019، أدى اليمين الدستورية رئيسا لمحكمة النقض ليشغل بذلك أيضًا رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.