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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر سلطنة عمان ينتخب الاتحاد العمالى للسلطنة بمشاركة اتحاد العمال المصرى والان مع تفاصيل الخبر
وجرى خلال فعاليات المؤتمر انتخاب مجلس إدارة جديد للأتحاد العمالي للسلطنة، وذلك بحضور وفود نقابية من الدول العربية الشقيقة
أسفرت انتخابات مجلس الادارة الجديد للاتحاد العمالي عن الفوز بمنصب رئيس الإتحاد نبهان بن أحمد بن محمد البطاشي إلى جانب عشرة أعضاء لمجلس إدارة الإتحاد وهم إبراهيم بن حمد بن محمد البلوشي، إسحاق بن جمعة بن حمود الخروصي، حامد بن سليم بن راشد المعمري، سعاد بنت علي بن سعيد السليمية، طيبة بنت سليمان بن خلفان الحسنية، عايدة بنت شامس بن زايد الهاشمية، عمار بن سالم بن عبد الله الغفيلي، محبوب بن محمد بن عبد الله الرحيلي محمد بن حمد بن محمد الهنائي، ناصر بن سعيد بن ناصر العريمي.
المؤتمر العمالي الرابع للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان
المؤتمر العمالي الرابع للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان
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