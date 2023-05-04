شكرا لقرائتكم خبر عن مركز لوسائل النقل.. شاهد محطة العاصمة للقطار السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل محطة العاصمة، ضمن محطات الخط الأول للقطار الكهربائى السريع، وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية، وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة.

وتعد محطة العاصمة من أكبر المحطات في الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية، وتشمل المحطة مولا تجاريا على مساحة 70 ألف متر مربع.

وتتكون المحطة من مبنيين رئيسيين كل منهما يتكون من بدروم وأرضي وميزانين ودور أول، ويوجد 3 كباري للمشاة للربط بين المبنيين، وتتوافر بها السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب.

ومشروع شبكة القطار الكهربائي السريع سيساهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب و تقليل الازدحام المروري وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية.

وتغطى منظومة القطار الكهربائي السريع أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة، وغيرها من المناطق الصناعية ) كما ستخدم المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والاقصر واسوان وابوسمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر.

كما تساهم شبكة القطار الكهربائي السريع في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق فى الصناعية أو الزراعية المار بها، وكذلك المساهمة في نقل المنتجات بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

جدير بالذكر، أن شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري إنشاؤها مكونة من 4 خطوط تغطي أنحاء الجمهورية، بإجمالي أطوال تصل إلى 2250 كم ويبلغ طول الخط الأول العين السخنة / العلمين /مطروح 675كم.