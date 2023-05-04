شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الضحايا والمصابين فى حادث تصادم أتوبيس بشاحنة فى الوادى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر حادث تصادم أتوبيس الوادى الجديد مع شاحنة نقل ثقيل محملة بالرمل على طريق "الخارجة - أسيوط" بالقرب من نقطة الكيلو 60 عن مصرع 14 شخصًا، وهم:

١- رقيه محمود توفيق ٧ سنوات

٢- نورين محمود توفيق ٤ سنوات

٣- ريهام محمد أحمد ٣٥ سنة

٤-صابر زكي محمد ٥٠ سنة

٥- محمد أبو بكر سيد محمد ٤٠ سنة

٦- محمد سيد خميس ١٧ سنة

٧- أحمد حنفي محمد ٣٠ سنة

٨ - إبراهيم عبد الدايم محمد ٣٠ سنة

٩ -حسن إسماعيل محمد ٣٠ سنة

١٠ - محمود كمال حسن ٣٠ سنة

١١-محمود قرشي عبد الدايم ٥٢ سنة

١٢- مجهول الهوية

١٣- مجهول الهوية

١٤- مجهول الهوية

وكانت بيانات المصابين بإجمالى 27 مصابًا جرى نقلهم إلى مستشفى الخارجة التخصصي، كالتالي:

١- هدى فتحى محمود ٤٥ سنة

٢-محمد رفعت كمال ٢٣ سنة

٣-سالم محمد راشد ٥٩ سنة

٤- محمد أحمد عبد القادر ٢٣ سنة

٥-أحمد ربيع الشيخ ٤٠ سنة

٦-محمد إسماعيل محمد إسماعيل ٤٣ سنة طبيب بيطري

٧- محمد زكريا أحمد معاذ ٣٧ سنة

8- مليكة مصطفى حسين ٨ شهور

٩- ندى خالد على ٢٤ سنة

١٠- مصطفى حسين أحمد ٢٨ سنة

١١- ماجد طلعت محمد ٤٢ سنة

١٢- طارق عبد المنعم محمد ٥٦ سنة

١٣ -ياسر عبدالوهاب محمود ٤٠ سنة

١٤- داليا صابر ذكى ١٨ سنة

١٥- صلاح فرج صلاح ٢٠ سنة

١٦-أحمد محمد أحمد ٣٦ سنة

١٧- علاء سيد نصار ٤٤ سنة

١٨- صابر عبد الرحمن محمد ٣٥ سنة

١٩- معتصم صابر عبد الرحمن ٨ سنوات

٢٠-مرفت أمين سعيد ٤٥ سنة

٢١-حمدى حافظ البدرانى ٥٥ سنة

٢٢-ممدوح خضر سيد ٢١ سنة

٢٣- عبد الرحمن حسين جاب الله ٣٣ سنة

٢٤- محمد حسين جاب الله ٣١ سنة

٢٥- مالك صابر عبد الرحمن ٦ سنوات

٢٦- مجهول الهوية والبيانات

٢٧-مجهول الهوية والبيانات

وكان محافظ الوادي الجديد، وقف تحرك سيارات النقل الثقيل على طريق "الداخلة / الخارجة /أسيوط" من الساعة 8 مساءً حتى 7 صباحًا، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس، حفاظًا على أرواح المواطنين، نظراََ لتكرار حوادث الطرق الناتجة عن رعونة بعض سائقي سيارات النقل الثقيل.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز ومسئولي المرور بمتابعة تنفيذ القرار وتكثيف الحملات المرورية للكشف عن تعاطي المخدرات والتأكد من وجود العلامات التحذيرية والعواكس بالسيارات، والالتزام بالحمولة المقررة وسلامة التراخيص.

و يهيب المحافظ بجميع السائقين توخى الحذر والحيطة والالتزام بالسرعات المقررة، حفاظًا على سلامة الجميع وعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مركز الخارجة والدفع بسيارات الإسعاف لموقع حادث التصادم الذي وقع بمنطقة النقب بطريق الخارجة / أسيوط بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل.

وأكد المحافظ أنه تم انتقال سكرتير عام المحافظة وقادة المرور والحماية المدنية والإسعاف لموقع الحادث؛ لمتابعة إجراءات نقل المصابين لأقرب مستشفى، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة، والدفع بمعدات الحماية المدنية لموقع الحادث، مؤكداََ أنه جاري حصر الإصابات ورفع آثار الحادث من الطريق وتنظيم حركة المرور.