شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بنقابة الأطباء: 30% من الشكاوى الواردة للجنة التحقيق من سيدات ضد الأزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد آمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، عضو لجنة آداب المهنة، إن أكثر من 30%؜ من الشكاوى الواردة للجنة التحقيق عبارة عن شكاوى زوجات ضد أزواجهن بعد طلاقهم أو وجود مشاكل كبيرة بيهم، إما بادعاءات أو بأمور حقيقية قد أخبرها بها أو معلومات خاصة بعمله مثل عدم ترخيصه عيادته مثلا أو غيرها من الأمور.

وأضاف أمين: أن لجنة التحقيقات تلقت حوالى 500 شكوى خلال عام ونصف، موزعين على 50 شكوى أخرى شهرين من عام 2021، وخلال عام 2022 تلقت اللجنة نحو 350 شكوى، وخلال شهرين منذ بداية 2023 استقبلت حوالى 60 شكوى، مشيرا إلى زيادة أعداد الشكاوى عن السنين الماضية وذلك نتيجة لاهتمام النقابة بتفعيل عمل لجنة التحقيقات وتعريف المواطنين على طبيعة عملها، واهتمامها بالحفاظ على حقهم حال ثبوت صحة الشكوى.

وكان الدكتور خالد أمين، قد أعلن فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أن اللجنة اتخذت قرارات بإحالة من 15 إلى 20 طبيبًا من مشاهير السوشيال ميديا للتأديب، نتيجة لتلقى العديد من الشكاوى ضدهم وإحداثهم أضرار بالغة لمواطنين، وذلك نتيجة للتحدث فى غير تخصصاتهم، وغيرها من المخالفات التى تتنافى مع قانون مزاولة مهنة الطب، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من فحص حوالى 350 شكوى أغلبهم كيدية ضد الأطباء بسبب الاختلاف حول قيمة الأتعاب.