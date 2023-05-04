شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط اختيار الراغبين للعمل بكنترول الثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف قطاع المعاهد الأزهرية، طريقة الاختيار عن طريق القرعة الإلكترونية للراغبين بالعمل بكنترول الثانوية الأزهرية، حيث يتم الاختيار عن طريق القرعة الإلكترونية وفقًا للقواعد والنسب المنصوص عليها بالضوابط الآتية:

أولًا: يتم اختيار الأعضاء وفقا للضوابط والنسب التالية:

1- يتم اختيار الأعضاء عن طريق إجراء قرعة إلكترونية للمتقدمين بنسبة (50 %) من الأعضاء الذين لم يسبق لهم الاشتراك في لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية من قبل.

2- تخصص نسبة الـ (50 %) الأخرى من الأعضاء القدامى (ذوي الخبرة).

3- يتم اختيار نسبة (30 %) احتياطي من الأعداد المطلوبة وبالنسب والمعدلات السابقة نفسها.

4- في حالة عدم استكمال عدد الأعضاء المطلوبين للعمل بالكنترول طبقًا للبنود السابقة يكلف رئيس لجنة النظام والمراقبة بندب العدد المطلوب لاستكمال العمل.

ثانيًا: على رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية مراعاة الآتي في اختيار نسبة (الـ 50 %) من الأعضاء ذوي الخبرة.

1- الأولوية لرؤساء الحجرات عن العام الماضي، والذي يحدده رئيس الكنترول بناءً على الكفاءة.

2- اختيار أعضاء الحجرات حسب الأعلى في التقييم الدوري المقدم من رئيس الحجرة.

3- ألا يكون العضو قد أخطأ أخطاء فادحة مسجلة ضده خلال عمله في الكنترول بالسنوات السابقة.