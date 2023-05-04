شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات الحصول على تصريح بحفر وتوصيل المرافق للعقارات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستوجب أعمال الحفر لتوصيل مرافق المياه والكهرباء والغاز والصرف الصحى للمبانى الجديدة أو القديمة أو القائمة، الحصول على تصريح وموافقة من الحى أو السلطة المختصة منعا لتعرض المواطن لأى مخالفات، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

ونص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام فى اتجاه أفقى أو رأسى في عدد من الحالات وأبرزها أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض ووضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة وما شابه ذلك.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية إجراءات الحصول على تصريح بتوصيل المرافق للمباني.

أولا: طلب تصريح بالحفر لتوصيل المرافق لمبانى قائمة

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك الأرض أو وكيل أعمال (توكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة رخصة المباني أو كشف مشتملات.

-رسم كروكي من المرفق (كهرباء - مياه - غاز).

الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-سداد رسوم المعاينة.

-بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

ثانيا: طلب تصريح بتوصيل مرافق للمباني القديمة

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود قرار ترميم وفي حالة وجوده يتطلب شهادة بإتمام الترميم.

-عدم وجود مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

-صورة المستند الدال على ملكية العقار أو عقد الإيجار.

-صورة رخصة المباني.

-كشف مشتملات.

-خطاب من الإدارة الزراعية بعدم وجود مخالفات (في حالة إقامة العقار على أرض زراعية).

-حكم نهائي بالبراءة إذا كان المبنى محررا عنه محضر بالمخالفة.

-تقرير من مهندس إستشاري يفيد صلاحية العقار من الناحية الإنشائية لتوصيل المرافق إليه.

الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-سداد رسوم المعاينة.

-بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

ثالثا: طلب تصريح حفر بتوصيل مرافق للمباني الجديدة

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك الأرض أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

-صورة العقد.

-صورة فوتوغرافية للعقار.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-شهادة صلاحية لمبنى الإشغال.

-كروكي لخط سير الحفر من شركات المرافق.

-صورة رخصة المباني.

الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-سداد رسوم المعاينة.

-بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.