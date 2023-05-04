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ننشر مواقيت الصلاة الخميس 4/5/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:34  ص

موعد صلاة الظهر 12:52 ص

موعد صلاة العصر 28: 4

موعد صلاة المغرب 7:34 م

موعد صلاة العشاء  8:58

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:36 ص

موعد صلاة الظهر 12:56

موعد صلاة العصر 4:35

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:06 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:29

موعد صلاة الظهر 12:48 م

موعد  صلاة العصر 4:25 م 

موعد صلاة المغرب 7:31 م

موعد صلاة العشاء 8:55  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:28

وقت صلاة الظهر 12:39 

موعد صلاة  العصر 4:13 م

وقت صلاة المغرب 7:19 م

وقت صلاة العشاء 8:40 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:42  ص

موعد صلاة الظهر 12:46 ص

موعد صلاة العصر 14: 4

موعد صلاة المغرب 7:21 م

موعد صلاة العشاء 8:40

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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