شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تدعم مشروعات الاستدامة ووسائل التنقل النظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف مركز مؤتمرات الكلية مجموعة من الندوات الفاعلة تحت عنوان (الإعلام والتوعية بأبعاد التنمية الخضراء) والتى تم من خلالها مناقشة مجموعة من قضايا وإهتمامات المجتمع المصرى بشتى مناحى الإستدامة وخاصة بمجال وسائل التنقل والمدن الخضراء ، بخلاف تقديم مجموعة من نماذج مشروعات تخرج طلبة السنة النهائية بالعام الدراسى الحالى والتى يأتى من أهمها مشروع (Green Drive) الذى إهتم بأهمية التحول للسيارات ووسائل النقل الكهربائية ومنخفضة مستويات التلوث البيئي، وذلك بحضور الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، والدكتورة داليا عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية، ونخبة من أساتذة الكلية وطلبة السنوات النهائية.

وبهذه المناسبة تم دعوة عدد من المتخصصين والخبراء بمجال وسائل التنقل النظيفة والسيارات الكهربائية واللذين كان على رأسهم عقيد – دكتور/ أسامة أبو العلا – المدير التنفيذى لشركة سيارات كهربائية، والزميلة أمانى سمير – رئيس قسم السيارات بمؤسسة الخليج 365 الصحفية ، والزميل أشــرف كاره – المشرف على قطاع السيارات بمؤسسة السوق العربية.

وبدوره، تحدث أبو العلا خلال كلمته عن أهمية التحول لإستخدام السيارات الكهربائية لما فيه من صداقة مع البيئة من جانب ، كما سلط الضوء على إقتصاديات إمتلاك وتشغيل هذه النوعية من السيارات والعائد الإقتصادى من إستخدامها على المدى الطويل ، كما أشار لأهمية الدور التى تلعبه شركتهم " الإيمان لإستيراد السيارات الكهربائية " فى دعم السوق المصرية لهذا القطاع من السيارات.

وتحدثت أمانى سمير ، عن دور الدولة فى دعم قطاع المركبات الكهربائية وإستعداد العديد من الشركات سواء الخاصة أو المملوكة للدولة لتقديم عدد من السيارات العاملة بالكهرباء فى السوق المصرية للسيارات بأقرب فرصة ، علاوة على أهمية دعم الدولة للمشترين وذلك بخلاف المستثمرين المهتمين بترسيخ البنية التحتية لهذا القطاع من السيارات.

ومن جانبه سلط الزميل أشــرف كاره الضوء على أهمية إيجابية كافة الأطراف فى "المسارعة" بتنفيذ المشروعات المرتبطة بتوطين صناعة واستخدام وسائل التنقل النظيفة – سواء العاملة منها بالكهرباء أو حتى الغاز الطبيعى التى تشتهر مصر بإنتاجه – لمواكبة التسارع العالمى بهذا المجال وذلك على المستوى الحكومى من جانب .. فى أهمية تبنى كافة الهيئات والمؤسسات والوزارات لمفهوم تحولهم لاستخدام وسائل التنقل النظيفة والكهربائية بدلاً من العاملة بالوقود التقليدى ليكونوا أول قدوة لهذا الشعب ، ومن جانب آخر أهمية إيجابية الأفراد والقطاع الخاص فى هذا المجال وهو ما بدأ الزميل أشرف كـاره للعمل عليه فى تقديم أول معرض دولى بمصر متخصص بوسائل التنقل النظيفة والتكنولوجيات المستدامة والمزمع تنظيمه بالعاصمة المصرية بالعام المقبل 2024 (بعدد إضطرارهم لتأجيل إنطلاقته لمدة عام كامل بسبب التداعيات الإقتصادية التى يمر بها الإقتصاد المصرى والعالمى خلال هذه الفترة).

وبنهاية الندوة قدمت الدكتورة داليا عبد الله - رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية شهادات التقدير لمقدمى مساهماتهم بهذه الندوة فى خطوة بارزة من كلية الإعلام ومن خلفها جامعة القاهرة فى تطوير نشاطاتهم ومشروعات تخرج طلابهم.



جانب من مؤتمر كلية الإعلام



تكريم الزميلة أمانى سمير