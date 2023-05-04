شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب التجمع: الأحزاب عليها أن تتوافق على الحلول للوصول إلى الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إننا في حزب التجمع لا نعتقد أن لدينا حلول كاملة، ولا نرى أنفسنا أقلية كحزب لكننا جزء من الجماعة الوطنية، ونبحث عن تقديم حلول باستمرار تخدم المجتمع.

وأضاف رئيس حزب التجمع، خلال الجلسة الثانية للحوار الوطنى، أن التنافس بين الأحزاب الهدف منه تقديم الحل والمقترح الأفضل لصالح البلد، موضحا أن الأحزاب عليها أن تتوافق على الحلول للوصول إلى الأفضل.

وتابع سيد عبد العال :"شاركنا في الحوار الوطني كحزب لأنه من الضروري للغاية يكون في حوار حول القضايا الوطنية".