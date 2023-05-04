شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: ملتزمون بمواصفات الورقة الامتحانية بأسئلة الثانوية العامة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا خلل بمواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الثانوية العامة 2023، موضحا أن الوزارة لا تدرب الطلاب على الأسئلة، ونماذج الاسترشادية التى تمت اتاحتها منذ فترة بهدف التعرف على شكل الأسئلة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التعريب مستمر فى الثانوية العامة حيث أن السؤال يأتى باللغة التى يدرس بها الطالب واللغة العربية يختار الطالب اللغة التى يرغب فى الإجابة بها.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعديل عدد أسئلة امتحانات الثانوية 2023 لجميع المواد الدراسية للشعبتين العلمية والأدبية ونوع الأسئلة.

- مادة اللغة العربية

- 4 أسئلة مقالية الدرجة الكلية 10 درجات.

- 51 سؤالا موضوعيا الدرجة الكلية 70 درجة.

- المجموع الكلي 80 درجة.

- زمن الإجابة 180 دقيقة

- مادة اللغات الأجنبية الأولي

- 3 أسئلة مقالية الدرجة الكلية 8 درجات.

- 34أسئلة موضوعية الدرجة الكلية 42 درجة.

-المجموع الكلي 50 درجة.

- زمن الإجابة 180 دقيقة

اللغات الأجنبية الثانية

- سؤالين مقالي الدرجة الكلية 6 درجات.

- 29 سؤالا موضوعيا الدرجة الكلية 34 درجة.

- المجموع الكلي 40 درجة.

- زمن الإجابة 120 دقيقة.

المواد العلمية "الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا"

- سؤالين مقالي لكل مادة الدرجة الكلية 4 درجات.

- 44 سؤالا موضوعيا الدرجة الكلية 56 درجة.

- المجموع الكلي 60 درجة.

- زمن الإجابة 180 دقيقة.





المواد الأدبية "التاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع"

- سؤالان مقاليان الدرجة الكلية 4 درجات.

- 44 سؤالا موضوعيا الدرجة الكلية 56 درجة.

- المجموع الكلي 60 درجة.

- زمن الإجابة 180 دقيقة.

الرياضيات البحتة " الجبر والهندسة والتفاضل"

- سؤالان مقاليان الدرجة الكلية 4 درجات.

- 18 سؤالا موضوعيا الدرجة الكلية 26 درجة.

- المجموع الكلي 30 درجة.

- زمن الإجابة 120 دقيقة.

الرياضيات التطبيقية " الاستاتيكا والديناميكا"

- سؤالان مقاليان الدرجة الكلية 4 درجات.

- 18 سؤالا موضوعيا الدرجة الكلية 26 درجة.

- المجموع الكلي 30 درجة.

- زمن الإجابة 120 دقيقة.

وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم استبعاد اللجان التى شهدت حالات غش جماعي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف ترسل ورقة الامتحان المقالى للمعلم على التابلت لتصحيحها وسيكون التصحيح وفق نموذج إجابة، وفى حالة اختلاف الدرجات بين اثنين من المصححين سوف ترسل الوزارة ورقة الأسئلة الى معلم ثالث، موضحا أن هناك 7 مراكز للتصحيح.

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن 30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون بسيطة، والامتحان لقياس نواتج التعلم، ومن ثم ستكون الأسئلة محكمة الصياغة، وسيكون بديلا واحدا فقط هو الصحيح، من بين البدائل الواردة على كل سؤال وباقى البدائل تكون علمية، موضحا أنه تم تدريب المعلمين على صياغة الأسئلة بشكل صحيح، حيث تم تدريب 300 الف معلم على صياغة الأسئلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال المؤتمر الصحفى، إنه لا تغيير فى نظام امتحانات الثانوية العامة، حيث ستكون 85%؜ أسئلة اختيار من متعدد و15%؜ مقالية، وستكون الامتحانات بنظام الأوبن بوك، عبر كتيبات المفاهيم.

أضاف الوزير، أن التصحيح سيكون إلكترونيًا بشكل كامل، مشيرا إلى أن الامتحانات مسحوبة من بنك الأسئلة، ولكن تم مراجعتها قبل عملية الطباعة بشكل دقيق جدا.

ولفت إلى أنه تم تعديل مواصفات امتحانات الثانوية العامة، على أن يتم الالتزام بمواصفات الامتحانات وهي 30%؜ للمستويات العقلية البسيطة و40% للمستويات المتوسطة و30%؜ للمستويات العليا.

ويحضر المؤتمر خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ورمضان محمد رمضان مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي.

وكانت الوزارة، أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تبدأ، من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.