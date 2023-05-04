شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوى: نشكر الرئيس السيسي على الحوار الوطنى ودعم المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مؤكدا أن الاتحاد حث على عقد مؤتمرات فى محافظات مصر للتعريف بالحوار الوطني.

وأشار عبد القوى، فى كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للحوار الوطنى، أنه عندما صدر قانون خاص بالجمعيات الأهلية، كان هناك عدم رضاء من الجمعيات على هذا الأمر، متابعا: "تم عرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه بوقف العمل بالقانون، وعندما صدر قانون وكان محل خلاف لمؤسسات المجتمع المدنى لجأنا للرئيس السيسى مطالبين بتعديله على الفور وتمت الاستجابة لنا وتم وقف العمل بالقانون".

وأكمل طلعت عبد القوي: "تم إصدار قانون جديد يمنح المواطنين الحق فى إقامة الجمعيات وممارسة حقوقها بحرية ومنع حلها أو عزل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي".

وأردف: "عندما أطلق الرئيس السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك الإعلان بأن يكون عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، فإن ذلك جاء تقدير للجهود التى تبذلها الجمعيات والمجتمع المدنى، كما أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى لاقت قبولا مجتمعيا كبيرا، ونحن جلسنا مع كافة أطياف المجتمع المصري".

وأشار إلى مشاركة الجميع فى فعاليات الحوار الوطنى، لأنها فرصة غير مسبوقة للمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة، قائلا: "نتوجه بالشكر لمجلس أمناء الحوار الوطنى على إدراج العمل الأهلى ضمن المحور السياسى، وقامت الجمعيات الأهلية بعمل حوارات فى 18 محافظة، والتقينا بكافة أطياف المجتمع وأخذنا مقترحاتهم وتم رفعها من خلال توصيات إلى مجلس الأمناء، وكلنا أمل فى تعديل المعوقات التى تواجه العمل الأهلى فى مصر، وتعديل القانون 149 لسنة 2019، ويجب وضع بقانون جديد موحد للتعاونيات".