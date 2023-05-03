شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن بدء إنشاء مطلع ومنزل للكوبرى الدائرى بالبدرشين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة بدء أعمال إنشاء مطلع ومنزل للكوبرى الدائري الأوسطي بالبدرشين على طريق المريوطية، وذلك في إطار أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى الذى تنفذه وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وأوضحت المحافظة، أنه يتم تطوير تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائرى والانتهاء من المطلع الذى تم استحداثه للقادم من البدرشين متجها لوصلة المريوطية وصفط اللبن.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تابع محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين اليوم الأربعاء خلال جولة تفقدية أعمال تنفيذ المشروع، حيث تم توسعة الأوسطي وتجهيز أعمال المطلع.



أعمال الإنشاءات



الكوبرى الدائرى الأوسطى



أعمال الإنشاءات فى الكوبرى الدائرى الأوسطى