شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 118 حالة تعد على أملاك الرى والسكة الحديد خلال 5 أيام بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية، ضمن أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات وسلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأسفرت حملة اليوم، عن إزالة 12 حالة تعدي على أملاك الري و15 حالة على أملاك السكة الحديد، بالإضافة إلى إزالة الطابق الثاني لأحد المنازل المخالفة على مساحة 150 متر مربع، تم رصده من خلال وحدة المتغيرات المكانية، وإزالة جمالون حديدي على مساحة 2500 متر مربع.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه تمت الإزالة بشكل كلي باستخدام معدات الوحدة المحلية وبحضور اللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية.

ومن الجدير بالذكر أنه منذ انطلاق الموجة 21 يوم السبت الماضي، تمت إزالة 118 حالة تعدي على مساحة 122170م2 تقريبا.

وأكد المحافظ، أن المحافظة مستمرة في إزالة جميع التعديات، حتى تكون رسالة ردع عامة لكل المخالفين، مشيرا أنه سيتم زيادة المعدات المستخدمة في الإزالات لإزالة أكبر قدر من المخالفات وأن تلك المخالفات تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية، وذلك على مدار الفترة الماضية والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص.

ووجه محافظ القليوبية، بعدم التهاون مع أي من المخالفين وتطبيق القوانين بكل حسم وقوة لتحقيق الردع العام وللحفاظ على هيبة الدولة والتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز ولجان المتابعة، لإزالة أي تعديات في المهد لاسترداد حق الشعب والحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

وأكد محافظ القليوبية، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أي تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتا إلى ضرورة أن تكون الإزالة حتى سطح الأرض، والحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة، مشددا على ضرورة تواجد ممثلي جهات الولاية خلال عملية تنفيذ الإزالات.

يذكر أن حملات الموجة 21 بدأت يوم السبت 29 أبريل الجاري، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.