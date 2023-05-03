شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب سبيكة ذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي، برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب سبيكة ذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط شركة إير كايرو القادمة من الكويت اشتبه عمار أبو المكارم رئيس القسم في راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامة هلالي ومحمود خليفة وحازم محمد عبدالهادي مدير إدارة الفحص تلاحظ وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب.

وقام وليد حسني عبدالباقي مدير إدارة التفتيش بتكليف علاء الدين جمعه مشرف الصالة وآمنة علي وبسمة حسن ومحمود خضر مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وبحضور أحمد المراغي رئيس قسم الأمن الجمركي ومحمد محرز رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي ومحمود شلتوت مأمور مكافحة التهرب بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود سبيكة ذهبية بوزن 500 جرام تقريباً.

قرر محمد متولي مدير جمارك الأقصر والفروع بعد العرض علي عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 4لسنة 2023 وحرره عبدالرحمن محمد مأمور جمرك بالشئون القانونية.