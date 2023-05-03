شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: هناك تعاون بين الوزارات للتصدى للغش ولا توجد لجان لأولاد الأكابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن امتحانات الثانوية العامة غير المضافة للمجموع ستكون أسئلتها اختيار من متعدد فقط دون أن تكون الأسئلة مقالية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك تعاون كبير بين عدة وزارات بشأن التصدى للغش الإلكترونى، موضحا أنه لا توجد أى لجان لأولاد الأكابر، مؤكدا أن الوزارة حريصة على طمأنة طلاب الثانوية العامة وعلى الطالب أن يذاكر بفهم والمصدر الذى تعود الطالب المذاكرة منه عليه الاستمرار فى المراجعة والمذاكرة منه حتى دخول الامتحانات، لأن هناك ثورة ذهنية تتكون لدى المتعلم أثناء الإجابة، مشددا على أن الأسئلة ستكون متزنة وعلى أولياء الأمور طمأنة ابنائهم وكل طالب سوف يحصل على حقه.

وشدد الوزير على أن اى شخص يتلاعب بالامتحانات سوف يحاسب سواء من داخل اللجنة أو خارجها بالتعاون مع جميع الجهات.

وكانت الوزارة، أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تبدأ، من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.