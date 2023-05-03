شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد الأسئلة فى امتحانات الثانوية العامة 2023.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عدد الأسئلة الاختيارية والمقالية فى جميع المواد بامتحانات الثانوية العامة 2023.



عدد نوع الأسئلة فى كل مادة



نوع الأسئلة

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم استبعاد اللجان التى شهدت حالات غش جماعي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف ترسل ورقة الامتحان المقالى للمعلم على التابلت لتصحيحها وسيكون التصحيح وفق نموذج إجابة، وفى حالة اختلاف الدرجات بين اثنين من المصححين سوف ترسل الوزارة ورقة الأسئلة الى معلم ثالث، موضحا أن هناك 7 مراكز للتصحيح.

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن 30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون بسيطة، والامتحان لقياس نواتج التعلم، ومن ثم ستكون الأسئلة محكمة الصياغة، وسيكون بديلا واحدا فقط هو الصحيح، من بين البدائل الواردة على كل سؤال وباقى البدائل تكون علمية، موضحا أنه تم تدريب المعلمين على صياغة الأسئلة بشكل صحيح، حيث تم تدريب 300 الف معلم على صياغة الأسئلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال المؤتمر الصحفى، إنه لا تغيير فى نظام امتحانات الثانوية العامة، حيث ستكون 85%؜ أسئلة اختيار من متعدد و15%؜ مقالية، وستكون الامتحانات بنظام الأوبن بوك، عبر كتيبات المفاهيم. أضاف الوزير، أن التصحيح سيكون إلكترونيًا بشكل كامل، مشيرا إلى أن الامتحانات مسحوبة من بنك الأسئلة، ولكن تم مراجعتها قبل عملية الطباعة بشكل دقيق جدا. ولفت إلى أنه تم تعديل مواصفات امتحانات الثانوية العامة، على أن يتم الالتزام بمواصفات الامتحانات وهي 30%؜ للمستويات العقلية البسيطة و40% للمستويات المتوسطة و30%؜ للمستويات العليا.

ويحضر المؤتمر خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ورمضان محمد رمضان مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي.

وكانت الوزارة، أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تبدأ، من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.