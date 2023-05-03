شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: استبعاد لجان امتحانات ثانوية شهدت غشا جماعيا خلال السنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم استبعاد اللجان التى شهدت حالات غش جماعي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف ترسل ورقة الامتحان المقالى للمعلم على التابلت لتصحيحها، وسيكون التصحيح وفق نموذج إجابة، وفى حالة اختلاف الدرجات بين اثنين من المصححين سوف ترسل الوزارة ورقة الأسئلة الى معلم ثالث، موضحا أن هناك 7 مراكز للتصحيح.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه سيتم عمل تدقيق للتصحيح الإلكترونى بمعرفة المقدرين، موضحًا أن التصحيح سيتم بشكل مركز فى السادس من أكتوبر، وحال التظلم سيتم تسليم الطالب ورقة الإجابة البابل شيت والأسئلة، وهناك باركود لإثبات صحة ورقة الطالب وحتى يطمئن بشكل كبير أثناء التظلم .

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن 30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون بسيطة، والامتحان سيكون لقياس نواتج التعلم، ومن ثم ستكون الأسئلة محكمة الصياغة، وسيكون بديلا واحدا فقط هو الصحيح، من بين البدائل الواردة على كل سؤال وباقى البدائل تكون علمية، موضحا أنه تم تدريب المعلمين على صياغة الأسئلة بشكل صحيح، حيث تم تدريب 300 الف معلم على صياغة الأسئلة.