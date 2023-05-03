شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: استبعاد لجان امتحانات ثانوية شهدت غشا جماعيا خلال السنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم استبعاد اللجان التى شهدت حالات غش جماعي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف ترسل ورقة الامتحان المقالى للمعلم على التابلت لتصحيحها، وسيكون التصحيح وفق نموذج إجابة، وفى حالة اختلاف الدرجات بين اثنين من المصححين سوف ترسل الوزارة ورقة الأسئلة الى معلم ثالث، موضحا أن هناك 7 مراكز للتصحيح.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه سيتم عمل تدقيق للتصحيح الإلكترونى بمعرفة المقدرين، موضحًا أن التصحيح سيتم بشكل مركز فى السادس من أكتوبر، وحال التظلم سيتم تسليم الطالب ورقة الإجابة البابل شيت والأسئلة، وهناك باركود لإثبات صحة ورقة الطالب وحتى يطمئن بشكل كبير أثناء التظلم .
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال المؤتمر الصحفى، إنه لا تغيير فى نظام امتحانات الثانوية العامة، حيث ستكون 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% مقالية، وستكون الامتحانات بنظام الأوبن بوك، عبر كتيبات المفاهيم.
أضاف الوزير، أن التصحيح سيكون إلكترونيًا بشكل كامل، مشيرا إلى أن الامتحانات مسحوبة من بنك الأسئلة، ولكن تم مراجعتها قبل عملية الطباعة بشكل دقيق جدا.
ولفت إلى أنه تم تعديل مواصفات امتحانات الثانوية العامة، على أن يتم الالتزام بمواصفات الامتحانات وهي 30% للمستويات العقلية البسيطة و40% للمستويات المتوسطة و30% للمستويات العليا.
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