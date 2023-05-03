أخبار مصر

وزير التعليم: 30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة للمستويات العقلية البسيطة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: 30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة للمستويات العقلية البسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن 30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون بسيطة، والامتحان لقياس نواتج التعلم، ومن ثم ستكون الأسئلة محكمة الصياغة، وسيكون بديلا واحدا فقط هو الصحيح، من بين البدائل الواردة على كل سؤال وباقى البدائل تكون علمية، موضحا أنه تم تدريب المعلمين على صياغة الأسئلة بشكل صحيح، حيث تم تدريب 300 الف معلم على صياغة الأسئلة.

 

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال المؤتمر الصحفى، إنه لا تغيير فى نظام امتحانات الثانوية العامة، حيث ستكون 85%؜ أسئلة اختيار من متعدد و15%؜ مقالية، وستكون الامتحانات بنظام الأوبن بوك، عبر كتيبات المفاهيم.

 

أضاف الوزير، أن التصحيح سيكون إلكترونيًا بشكل كامل، مشيرا إلى أن الامتحانات مسحوبة من بنك الأسئلة، ولكن تم مراجعتها قبل عملية الطباعة بشكل دقيق جدا.

 

ولفت إلى أنه تم تعديل مواصفات امتحانات الثانوية العامة، على أن يتم الالتزام بمواصفات الامتحانات وهي 30%؜ للمستويات العقلية البسيطة و40% للمستويات المتوسطة و30%؜ للمستويات العليا.

 

ويحضر المؤتمر خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ورمضان محمد رمضان مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا