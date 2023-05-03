شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية ينعى المستشار عبد الله عصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية وبالنيابة عن وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وجموع المستشارين الأعضاء بخالص العزاء في وفاة المستشار الجليل المغفور له بإذن الله المستشار عبد الله أمين عصر - رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق.

وأكد المستشار عدلي جاد أن الفقيد كان قامة قضائية شامخة وعالم جليل من شيوخ القضاء المصري، ممن أفنوا حياتهم لتحقيق العدالة وترسيخ دعائم دولة القانون، متقدما لأسرته بخالص العزاء في وفاة الفقيد داعين الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.