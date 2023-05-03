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شكرا لقرائتكم خبر عن Wego: مصر الوجهة السياحية الأولى للمسافرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح التقرير أن مصر تمنح لزائريها تجربة مميزة بها مزيج من التاريخ القديم والثقافة العريقة والشواطئ الخلابة للاسترخاء والمغامرة بما يتناسب مع أذواق كافة شرائح السائحين.
وفي سياق متصل، أبرزت شبكة Read Nigeria Network “RNN” " - وهى مدونة للمعلومات والترفية- خلال التقرير الذي أعدته تحت عنوان " أكبر عشر متاحف فى أفريقيا 2023" قائمة بهذه المتاحف، والتي تصدرها المتحف المصري الكبير والمتحف المصري بالتحرير.
أوضح التقرير أن مصر تمتلك عدد من أفضل المتاحف في إفريقيا وتزخر بالعديد من الآثار الرائعة التي يعود تاريخها إلى أقدم الحضارات فى التاريخ.
وعن المتحف المصري الكبير، الذي جاء فى المركز الأول في القائمة، أشار التقرير إلى أنه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة هى الحضارة المصرية ويقع بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة، ويحتوى على العديد من القطع الأثرية التي تعكس الحضارة المصرية العريقة، ومنها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون.
كما جاء المتحف المصري بالتحرير في المركز الثانى، حيث أوضح التقرير أنه من المتاحف الكبرى في إفريقيا، مشيراً إلى أنه تم افتتاح هذا المتحف عام 1902، ويضم مجموعة من أهم القطع الأثرية المصرية.
المتحف المصرى
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