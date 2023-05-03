شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب التجمع: الحوار يتسع لجميع فئات المجتمع وجميع الأطراف وليس نخبويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع إن حزب التجمع حريص على إنجاح الحوار خاصة في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة.

وأضاف رئيس حزب التجمع، خلال كلمته الافتتاحية بالحوار الوطنى، أن المشهد العام يفرض مسئولية مضاعفة على كل الأطراف فالجميع ملزم بالاستعداد الجاد للحوار الوطنى.

وتابع سيد عبد العال، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى حول الحوار الوطنى محددة وهى إجراء حوار وطني وشامل، وليس حوار نخبوى قاصر، ولكن الحوار يتسع لجميع فئات المجتمع وجميع الأطراف.